Le geste d’El Othmani à l’occasion du 8 mars

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a offert, vendredi à Rabat à l’occasion de la Journée internationale de la femme, une réception en l’honneur des femmes ministres, secrétaires d’Etat, secrétaires généraux et inspecteurs généraux des ministères, directeurs généraux et directeurs centraux des administrations publiques.

El Otmani a félicité à cette occasion la femme marocaine à l’occasion de cette Journée, soulignant que cette cérémonie intervient en application des hautes instructions du roi Mohammed VI, et s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Constitution et des engagements du gouvernement envers les citoyens concernant la promotion de la condition de la femme, notamment au niveau de la fonction publique et des postes de responsabilité.

Il a ajouté que la femme prouve aujourd’hui qu’elle est très présente sur la scène scientifique et culturelle et dans tous les autres domaines de la vie, notant que la célébration de la Journée internationale de la femme constitue l’occasion pour continuer le combat en vue d’instaurer l’égalité, de reconnaître les droits économiques et sociaux des femmes et de lutter contre toutes les formes de discrimination.

Selon le chef du gouvernement, le développement des nations se mesure désormais à l’aune de la place qu’occupe la femme et de la jouissance de tous ses droits, relevant que le Royaume a franchi d’importantes étapes dans ce domaine en adoptant une approche du genre et en mettant en oeuvre des programmes qui encouragent l’implication des femmes dans la vie active.

Il a fait remarquer que la féminisation des postes de responsabilité dans la fonction publique reste encore limitée et ne dépasse pas 24% dans tous les postes de responsabilité, insistant sur la nécessité de déployer davantage d’efforts pour augmenter cette proportion durant les prochaines années.

Dans ce cadre, El Otmani a assuré que le gouvernement a adopté une approche basée sur le principe de l’équité, comme en témoigne l’adoption par le dernier conseil de gouvernement de six propositions de nomination à de hautes fonctions, dont trois femmes, ajoutant que le gouvernement s’emploie aussi à assurer une meilleure présence des femmes dans le domaine économique et de l’investissement en adoptant plusieurs mesures qui encouragent et soutiennent l’entreprise féminine.

Il a mis l’accent dans ce contexte sur les réalisations “sans précédent” du gouvernement concernant les questions de la femme, tels que le projet de loi sur les femmes soulaliyates qui doit être adopté par le parlement en avril prochain, et qui permet à la femme d’accéder à la propriété des terres soulalyates et de les exploiter, ainsi que l’élargissement du champ d’action du Fonds de solidarité familiale à la femme en situation de pauvreté et à celle s’occupant des enfants ayant perdu leur mère, alors qu’il était réservé auparavant au soutien de la femme divorcée.

Le chef du gouvernement avait également offert, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, une réception similaire en l’honneur des femmes qui exercent dans les différents services de son département.

S.L. (avec MAP)