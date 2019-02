Le geste de Zefzafi envers une vieille dame

Nasser Zefzafi a encore fait parler de lui, mais positivement cette fois. Bouchra Rouissi, membre du comité de défense des détenus du Hirak, a raconté une anecdote sur sa page Facebook: le geste “humain” de Zefzafi envers une veille dame.

“Lorsqu’il a été transféré à l’hôpital pour faire des exams médicaux, les éléments de la sécurité qui l’accompagnaient ont demandé à plusieurs patients de quitter la salle, y compris une veille dame. Zefzafi ne partageait pas le même avis et a demandé que cette dernière reçoive ses soins avant lui”, affirme Rouissi.

Et de poursuivre: “Les gardiens ont refusé sa demande, tout en ordonnant à la veille dame à quitter la salle. Nasser Zefzafi s’est fermement opposé à cela et a préféré tout laisser tomber et revenir en prison, plutôt que de passer devant la veille dame. Les autorités ont fini par céder, indique Bouchra Rouissi.

Rappelons que Nasser Zefzafi a tenté samedi de “semer le trouble et l’anarchie” par des comportements contraires à la loi, d’après un communiqué de la DGAPR (délégation des prisons du Royaume). Ahmed, le père du leader du Hirak, a indiqué que son fils a ressenti ce jour une douleur au niveau de la jambe avant d’avoir une paralysie partielle. L’administration de Oukacha n’a pas tardé à démentir ces déclarations du père.

Kabirou Bhyer