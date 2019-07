Le général Hosni Benslimane refait parler de lui

Le général de corps d’armée, Hosni Benslimane, ex-commandant de la Gendarmerie royale, l’un des généraux les plus hauts gradés du Maroc, refait surface après une longue éclipse.

Celle-ci date de sa mise à la retraite au mois de décembre 2017. Selon l’hebdomadaire Al Ayam, Hosni Benslimane vient d’emménager dans une nouvelle résidence, sise aux environs du quartier huppé de la capitale, Dar Essalam. Il s’agit de l’une de ses résidences particulières où il a décidé de s’installer après avoir quitté la luxueuse villa de fonction, à Bir Kacem, qu’il occupait du temps où il exerçait encore ses fonctions, à la tête de la Gendarmerie royale.

Le général de corps d’armée, rapporte la même source, a lancé un projet d’envergure, au mois d’avril dernier, consistant en un immense mall. Celui-ci, du nom de “Ryad Square”, ayant coûté la bagatelle de 220 millions de dirhams, abrite plusieurs marques internationales.

Par ailleurs, et depuis sa mise à la retraite, Hosni Benslimane s’était fait très discret et n’avait été aperçu dans aucune activité publique ou autre. Alors que précédemment, précise la même source, les Marocains avaient l’habitude de le voir répondre présent à toutes les occasions officielles ou officieuses.

A rappeler que l’ancien commandant de la Gendarmerie royale a eu une carrière des plus remarquables et des plus brillantissimes, de longévité (45 ans!), d’abnégation et de bons et loyaux services, dont la Nation lui sera toujours redevable.

L.A.