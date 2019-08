Gendarmerie royale: le général Haramou procède à des changements

L’Etat-major de la Gendarmerie royale s’apprête à créer deux zones, l’une au Nord du Royaume et une deuxième au Sud, rapporte le quotidien Al Massae de ce vendredi.

A la tête de chacune des deux nouvelles zones, sera désigné un général, sous la supervision du général de corps d’armée, Mohamed Haramou, commandant de la Gendarmerie royale.

Cette décision, ajoute la même source, permettra d’alléger le poids des missions de l’Etat-major, en ce qui concerne les déplacements des gendarmes dans les deux zones ainsi créées.

La nouvelle structure permettra également la facilitation des mouvements des différentes directions de la Gendarmerie royale. Et ce, avec la construction de résidences et de logements de fonction, dès l’année prochaine, à Guelmim, Marrakech et à Agadir.

Cette opération, dont l’enveloppe budgétaire prévue est de 8 à 9 millions de dirhams, est en parallèle avec la création des deux zones, au Nord et au Sud du Royaume: Elle est aussi en symbiose avec les dispositions du chantier stratégique de la Régionalisation avancée, en tant que modèle de gouvernance territoriale.

Larbi Alaoui