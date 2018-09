Le garde du corps du roi Mohammed VI, congédié?

Le garde du corps personnel du roi, Hassan Charrat aurait fait l’objet d’une colère royale, croit savoir le quotidien Assabah de ce jeudi.

Cela fait 20 jours que Hassan Charrat, le garde du corps principal du roi Mohammed VI, ne figure plus dans les activités royales. Et pour cause, une faute dans le protocole de la sécurité des visites et tournées royales lui aurait coûté son poste, rapporte le quotidien, citant des sources concordantes.

Charrat aurait donc été démis de ses fonctions officielles et a disparu de toutes les photos prises lors de la visite du roi à Dubai en août dernier, ainsi que pendant les activités royales officielles, telles que la cérémonie consacrée à l’Education qui a eu lieu au palais royal de Rabat cette semaine.

Selon Assabah, Charrat aurait été écarté juste après l’arrivée du roi Mohammed VI aux Emirats arabes unis, le mardi 28 août dernier, à cause d’une erreur dans le protocole. Le garde du corps serait rentré au Maroc le jour suivant.

Champion du Maroc de Muay-thaï, Hassan Charrat a occupé plusieurs postes dans la sécurité nationale à Tanger, sa ville natale, avant de rejoindre le cercle fermé des gardes du corps du roi.

Hassan Manyani