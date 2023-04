Le GAM tient son 7ème Grand Ftour des Annonceurs

Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) a organisé, le mardi 11 avril 2023 à Casablanca, son 7ème Grand Ftour des Annonceurs. Inscrit désormais dans l’agenda récurrent du GAM en tant qu’événement phare de réflexion et de partage de l’année, le Grand Ftour est aujourd’hui consacré en tant que tradition incontournable que les Annonceurs, toutes branches et toutes disciplines, se font un devoir d’honorer. A cette occasion, le Président du GAM a procédé à l’exposé des réalisations du Groupement et à la nouvelle plateforme animant les actions de celui-ci, aussi bien sur le plan national qu’à l’échelle internationale. La soirée a été ponctuée par un Panel de réflexion et de débats sur une thématique des plus actuelles, « GenZ unboxing : Comment les marques s’engagent avec les valeurs et les attentes de cette génération ? ».

Depuis sa création en 1984, le Groupement des Annonceurs du Maroc a veillé à refléter les ambitions de ses membres à travers diverses actions structurantes. Dans ce cadre, la mise en place de mécanismes favorisant l’innovation et la réflexion a constitué l’élément moteur des réalisations du GAM. Le Grand Ftour est l’un des éléments justement permettant aux membres du Groupement de faire le point sur le dernier exercice, d’échanger et de partager leurs expériences et acquis, tout en s’ouvrant sur l’avenir avec un regard axé sur la performance.

Une nouvelle plateforme

Au plan transversal, Le Grand Ftour 2023 a été également l’occasion idoine de mettre en lumière les acquis qualitatifs du Groupement, notamment la révélation de la nouvelle Plateforme de Marque qui servira d’éclaireur au GAM.

Le Groupement des Annonceurs du Maroc a développé, en effet, une réflexion interne en quatre dimensions qui constituent sa nouvelle Plateforme de Marque devant encadrer l’action et la mobilisation de l’ensemble de ses membres : Vision, Mission, Ambition et Valeurs.

Mise en exergue lors de ce Grand Ftour 2023, cette plateforme est déployée à partir d’une Vision dynamique tenant-compte des transformations qui surviennent dans le monde et particulièrement en Afrique. Créé, organisé et agissant en tant que moteur d’impulsion et d’action de ses membres, le GAM a une Mission de fédération de l’ensemble des annonceurs. Bien sûr, pour que cette vision s’inscrive à l’actif de sa mission originelle, le Groupement doit être armé d’une Ambition mobilisatrice qui soit le reflet de ses Valeurs énoncées dans un triptyque mobilisateur : Expertise-Cohésion-Engagement. A ce propos, Youssef Cheikhi n’a de cesse de mettre l’accent sur ce que l’on peut appeler le Verbatim du Président et qui tient en trois concepts complémentaires : Eclairer, Professionnaliser, Fédérer.

Il est à noter que le GAM a lancé plusieurs études et enquêtes se rapportant à différents centres d’intérêt des annonceurs, notamment une étude interne relative à l’évaluation de satisfaction des membres du Groupement ayant trait aux actions et initiatives qui les concernent dont des insights ont été présentés lors du Grand Ftour.

Un panel « Generation Z »

Le Grand Ftour 2023 a bouclé la boucle par un Panel dédié à la réflexion et aux débats sur le défi que représente la ‘’Génération Z’’ pour les marques marocaines. Centrée sur le thème explicite « GenZ unboxing : Comment les marques s’engagent avec les valeurs et les attentes de cette génération ? », la réflexion a essayé de cerner comment communiquer, intéresser et faire adhérer la Génération Z aux valeurs, aux choix et aux priorités des annonceurs via les marques qu’elles représentent au sein du marché marocain à l’ère du tout digital.

Le pari était donc de taille, surtout lorsque l’on sait que cette génération est non seulement exigeante en termes de qualité et d’utilité de toute offre, mais également et surtout parce qu’elle dispose des moyens et des techniques de masse qui peuvent, soit tirer vers le haut les marques, soit ‘’détruire’’ de manière insidieuse l’image de toute entreprise qu’elle n’aurait pas « adoptée ».