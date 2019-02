Le frère du roi Salmane est bien à Laâyoune

Ahmed Ben Abdelaziz Al Saoud est dans nos murs. Comme nous l’avions déjà annoncé, le prince saoudien a atterri, mardi dernier, à bord de son avion privé à l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune.

Selon des sources de Le Site Info, le frère du roi Salmane a opté pour Laâyoune et ses environs pour pratiquer son sport favori, la chasse au vol, et pour profiter des beautés naturelles qu’offre le désert marocain.

Est-il besoin de rappeler que les relations maroco-saoudiennes ne sont pas au beau fixe, ces derniers temps? Loin s’en faut pour plusieurs causes dont la plus récente est le reportage que la chaîne Al-Arabiya a consacré au Sahara et qui conteste la marocanité des provinces du sud. Et c’est justement la capitale desdites provinces que le frère du souverain saoudien a choisie pour son excursion touristique…

