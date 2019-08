Le fils d’un milliardaire marocain arrêté à Marbella

La police espagnole a arrêté vendredi 23 août, le fils d’un milliardaire marocain à Marbella. Selon une source de Hespress, le suspect a été appréhendé suite à la plainte d’un jeune marocain pour “coups et blessures” dans une boîte de nuit.

Le jeune homme arrêté, rapporte la même source, qui occupe le poste de directeur général d’une société immobilière appartenant à son père à Mohammedia, était en état d’ébriété avancé quand il a asséné des coups à la victime dans un célèbre nightclub de la ville.

Et d’ajouter que ce dernier, blessé, a immédiatement porté plainte contre le fils du milliardaire qui a été arrêté quelques heures après. On apprend également que la famille du mis en cause a tenté tant bien que mal de convaincre celle de la victime d’abandonner les poursuites, moyennant une somme d’argent. Mais le jeune homme blessé, qui est également issue d’une famille riche, semble vouloir aller jusqu’au bout et refuse d’enterrer cette affaire.

La même source a aussi souligné que le fils du milliardaire, sous les verrous, est à la tête de plusieurs projets immobiliers, hôtels et centres commerciaux dans plusieurs villes du Royaume.

N.M.