Le fils de Moulay Rachid a bien grandi (PHOTO)

Le Pape François est arrivé ce samedi au Maroc pour une visite de deux jours, sur invitation du roi Mohammed VI.

Après avoir prononcé leur discours sur l’esplanade de la Mosquée Hassan, les deux chefs spirituels se sont rendus au Palais royal de Rabat, où ils ont procédé à la signature de “l’Appel d’Al Qods” visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.

A l’issue de cette cérémonie, le roi Mohammed VI, accompagné des membres de la famille royale, a posé pour une photo souvenir avec le Pape François. Sur le cliché, on aperçoit ainsi le prince héritier Moulay El Hassan, le prince Moulay Rachid, les princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmae, Lalla Hasnaa et Lalla Oum Keltoum, et le prince Moulay Ahmed.

L’apparition de Moulay Ahmed, fils de Moulay Rachid, dans les bras de sa maman, n’est pas passée inaperçue. Bon nombre d’internautes ont exprimé leur admiration pour le petit prince.

Rappelons que Moulay Ahmed est né le 23 juin 2016. Il est le premier enfant de Moulay Rachid et de Lalla Oum Keltoum Boufares.

