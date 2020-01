Le film “Much Loved” sera-t-il diffusé sur MBC 5 ?

Plusieurs rumeurs ont circulé ces dernières heures selon lesquelles MBC 5 s’apprête à diffuser le film marocain controversé “Much Loved”. Contacté par Ghalia, un responsable de la chaîne a balayé ces rumeurs d’un revers de main, précisant que ces allégations sont totalement fausses.

“Le film “Much Loved” ne figure pas dans la programmation de MBC 5 et la chaîne ne compte pas le diffuser. Toutes les informations colportées par certains médias et pages à ce sujet sont fausses”, a expliqué la même source.

Le film, sorti en 2015, raconte l’histoire de Noha, Randa, Soukaina et Hlima. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les condamnant.

Le ministère de la Communication avait annoncé dans un communiqué que le film de Nabil Ayouch ne “sera pas diffusé dans les salles de cinéma marocaines”. Le long-métrage a été interdit par le ministère qui a jugé que l’œuvre comportait un “outrage grave aux valeurs morales et à la femme marocaine, et une atteinte flagrante à l’image du royaume”. En novembre 2015, Loubna Abidar, l’actrice principal, a été violemment agressée à Casablanca. Elle a finalement décidé de quitter le Maroc et de s’installer en France. Nabil Ayouch a également reçu plusieurs menaces de mort.

