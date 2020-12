Le film marocain «Much Loved» bientôt sur Netflix !

Le film marocain «Zin Li fik» (Much Loved) arrive bientôt sur Netflix. Le géant du streaming a annoncé que le long-métrage réalisé par Nabil Ayouch en 2015 sera bientôt disponible sur la plateforme.

Cette annonce n’a pas manqué de faire jaser la Toile. Si certains ont estimé que le succès sera au rendez-vous, d’autres ont critiqué cette décision et exprimé leur refus quant à la rediffusion de ce film pour le moins controversé.

«Much Loved», avait en effet, créé beaucoup de remous après sa sortie. Le film raconte l’histoire de Noha, Randa, Soukaina et Hlima. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les condamnant.

Le ministère de la Communication avait décidé que le film de Nabil Ayouch ne “sera pas diffusé dans les salles de cinéma marocaines”. Le long-métrage a été interdit par le ministère qui a jugé que l’œuvre comportait un « outrage grave aux valeurs morales et à la femme marocaine, et une atteinte flagrante à l’image du royaume ». En novembre 2015, Loubna Abidar, l’actrice principale, a été violemment agressée à Casablanca. Elle a finalement décidé de quitter le Maroc et de s’installer en France. Nabil Ayouch a également reçu plusieurs menaces de mort.

Abidar a accusé Ayouch, par la suite, d’avoir exploité son image pour promouvoir son film.« Il m’avait promis de ne pas diffuser certaines séquences, mais j’ai été surprise de constater qu’il les a finalement diffusées pour vendre son film ». « Ce n’est pas Zine Li Fik qui m’a fait du mal, c’est Nabil Ayouch », avait-elle insisté pour dire qu’elle a été trahie par le réalisateur.

N.M.