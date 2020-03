Le Festival Gnaoua est reporté !

Après la série noire des annulations des festivals de la saison au Maroc, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde qui devait avoir lieu du 25 au 28 juin, résiste.

Neila Tazi affirme qu’il n’est pas question de l’annuler, mais de le reporter. Mawazine à Rabat, Timitar à Agadir et le festival des Musiques sacrées de Fès, tous ont confirmé leurs annulations « conformément aux mesures de sécurité préventives préconisées par les autorités marocaines et l’Organisation mondiale de la Santé qui recommandent la restriction des grandes manifestations”. Pour les organisateurs des événements, il n’est pas question de mobiliser des artistes ou d’engendrer des frais quand la situation est encore aussi floue.

Cependant, rien encore sur le Festival Gnaoua. L’évènement qui devait fêter son entrée à l’UNESCO lors de cette nouvelle édition qui devait avoir lieu 25 au 28 juin , refuse l’annulation. « Le Festival sera reporté. Nous sommes en discussions avec les pouvoirs publics et les autorités d’Essaouira, avec nos partenaires et nos prestataires pour arrêter une date du report. Une date qui sera communiquée très prochainement, dans un moment plus propice à la communication sur ce type de sujet » confie Neila Tazi, Présidente du Festival. « Le Festival Gnaoua n’est pas un festival d’animation mais un vrai projet de développement dans une ville. C’est un festival très important ». La date du report sera communiquée dans les semaines à venir.

Jihane Bougrine