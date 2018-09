Le fabuleux destin de Safaa Nmila, une femme qui fait honneur au Maroc

Safaa Nmila est atteinte de trisomie 21 et pensionnaire de l’Association marocaine de soutien et d’aide aux personnes trisomiques (AMSAT). Il s’agit d’une association à but non lucratif, placée sous la Présidence d’Honneur du prince Moulay Rachid et reconnue d’utilité publique depuis 1996. Elle a été reçue au Palais de l’Elysée mercredi dernier.

La lauréate marocaine d’un concours culinaire qu’organise chaque année le Lycée Professionnel Privé Sainte Marie de Bailleul, s’est vue décerner le prix spécial du Jury de l’assiette gourm’hand 2017 lors de cette réception à l’Elysée à laquelle elle avait été conviée. Il y avait également une délégation de l’AMSAT et surtout son mentor, la cheffe Khadija Sebbah, et ce en présence du Président français, Emmanuel Macron, de la Première dame de France, Brigitte Macron, de la Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel et du chef des cuisines de l’Élysée, Guillaume Gomez.

Il est à rappeler que ce concours s’inscrit dans une démarche de valorisation du travail des personnes handicapées dans le milieu professionnel de la restauration avec la participation de sommités, des chefs reconnus du monde gastronomique, une manière de donner une meilleure image du handicap.

C’est la seconde fois d’affilée que le Maroc est honoré de la sorte. En 2016, le jeune Rachid Saihi, avait, à la faveur de ce concours dont il fut lauréat, bénéficié d’un stage d’une semaine dans les cuisines de l’Elysée. Il en sera de même pour Safaa Nmila.

La trisomie 21 ou syndrome de Down n’est pas une maladie et elle n’est pas héréditaire. C’est une malformation congénitale due à la présence d’un chromosome surnuméraire sur la 21ème paire de chromosomes, c’est à dire qu’au lieu d’avoir au total 46 chromosomes, l’individu trisomique en possède 47.

En 2010, grâce à l’Initiative nationale pour le développement humain initiée par le roi Mohammed VI, l’ASMAT a lancé une formation aux métiers de la restauration de jeunes trisomiques. Elle en récolte les fruits actuellement, quelques années seulement après.

Notre héroïne, son mentor et la délégation qui l’accompagnait ont été par la suite, reçus, vendredi dans la soirée, au siège de l’ambassade du Maroc à Paris, par Chakib Benmoussa.

