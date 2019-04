Le drame de Moulay Bousselham débarque au Parlement

Mercredi dernier, neuf personnes ont trouvé la mort et trente autres ont été blessées dans un accident de la circulation, au niveau de la commune de Moulay Bousselham. L’accident est survenu lorsqu’un camion et une voiture transportant des ouvriers agricoles sont entrés en collision.

Un drame qui est arrivé sous l’Hémicycle par la voix du groupe parlementaire de la Confédération Démocratique du Travail (CDT). Celle-ci a en effet adressé une question écrite sur le sujet au ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle.

La CDT y demande à Mohammed Yatim de convoquer une réunion d’urgence pour examiner les causes de cette tragédie, qui a coûté la vie à neuf ouvrières agricoles.

La Confédération a également envoyé une correspondance au président de la commission de l’enseignement et des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers, lui demandant de convoquer une réunion, en présence du ministre du Travail, à propos des conditions sociales et de travail des ouvriers agricoles.

Rappelons que le roi Mohammed VI a adressé des messages aux familles des victimes et aux blessés de ce drame. Le Souverain a également décidé de prendre en charge personnellement les frais d’inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais des soins des blessés.

Une enquête a été diligentée par les autorités compétentes pour élucider les circonstances de cet accident.

S.L. et K.Z.