Le dossier « Bab Darna immobilier » refait surface

La Cour d’appel de Casablanca a ordonné le report du scandale immobilier, « Bab Darna » au mardi du mois de juin prochain. Et Me Mourad Elajouti, avocat de plusieurs victimes, a présenté une requête au premier président de la Cour d’appel demandant de convoquer cinq directeurs de banques, conformément à l’article n°325 du Code pénal, afin d’entendre leurs témoignages concernant cette affaire d’escroquerie immobilière, ayant fait grand bruit au Maroc.

« Plusieurs plaignants ont versé de grosses sommes d’argent dans le but de l’acquisition d’appartements ou de villas. Lesquelles sommes ont été retirées des comptes bancaires sans que l’on sache le sort qui leur a été réservé », a dit Me Elajouti dans sa requête à La Cour d’appel, dont Le Site info détient copie.

Pour rappel, les victimes de « Bab Darna immobilier » avaient organisé plusieurs sit-in protestataires devant le Tribunal de première instance de Ain Sebaâ, à Casablanca. De même que dans une déclaration précédente à Le Site info, Me Said Elajouti ,l’un des membres du comité de défense des plaignants, avait révélé que les services sécuritaires avaient interpellé six personnes.

Il s’agissait du PDG de l’agence immobilière, d’un notaire, un comptable, ainsi que du directeur commercial et de directrice financière de la société, tous impliqués dans cette affaire d’escroquerie de grande envergure.

Larbi Alaoui