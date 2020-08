Le discours royal vu par la presse française

Des médias français ont souligné, vendredi, la teneur du discours du roi Mohammed VI à l’occasion du 67è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Ces médias se sont arrêtés en particulier sur le volet consacré à la situation de l’épidémie du nouveau coronavirus et à l’inquiétude exprimée par le Souverain face à la « multiplication exceptionnelle des cas d’infection » à la Covid-19.

« Le Parisien » écrit que le roi a évoqué une situation « difficile” et appelé les citoyens à davantage de “civisme” pour éviter un reconfinement du pays.

Le Souverain a averti qu’ »à défaut d’un respect rigoureux et responsable des consignes sanitaires, le nombre de contaminations et de décès ira crescendo”, relève le quotidien, ajoutant que le roi a souligné que dès lors « les hôpitaux ne seraient plus en mesure de faire face à la pandémie ».

Pour endiguer le virus, les autorités marocaines ont “multiplié ces derniers jours les mesures de restrictions, avec déploiement de blindés, barrages routiers et patrouilles de contrôles”, note la publication, ajoutant que dans plusieurs villes, des quartiers touchés par des foyers infectieux ont été bouclés et plusieurs plages fermées.

« Le Monde » relève de son côté que le roi Mohammed VI a prévenu que “si cette tendance haussière perdure, la Commission scientifique chargée du suivi de l’évolution du Covid-19 pourrait préconiser un retour au confinement ».

Le Souverain a également mis en garde dans son discours contre les répercussions sociales et économiques qui “seraient rudes pour l’ensemble des citoyens”, ajoute « Le Monde ».

« Le Courrier de l’Atlas » note pour sa part que le roi a appelé aussi « les forces vives de la nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance et, particulièrement, à adhérer unanimement aux efforts déployés à l’échelle nationale, afin de sensibiliser la société, éveiller sa conscience et l’encadrer ». « Afin d’arriver à l’objectif pour sortir de la situation actuelle et relever le défi de la lutte contre la pandémie, le roi Mohammed VI a appelé chacun à observer une conduite civique, exemplaire et responsable », note le média français.

S.L. (avec MAP)