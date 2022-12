Le dîner des Lions de l’Atlas comme si vous y étiez (VIDEO)

La journée de mardi a été historique pour la sélection nationale. Dans une ambiance festive et chaleureuse, les Marocains de tous bords se sont rassemblés en masse sur les 12 Km du trajet emprunté, de l’aéroport de Rabat-Salé à la Porte des Ambassadeurs, par le bus des Lions de l’Atlas qui ont regagné ce mardi le Royaume, après la prouesse historique réalisée durant le Mondial du Qatar.

Après avoir effectué un tour en bus découvert, les Lions de l’Atlas ont été reçus par le roi Mohammed VI et ont été décorés par des Ouissams. Par la suite, ils se sont rendus au Complexe Sportif Mohammed VI à Mâamora pour un dîner mémorable.

Pour rappel, de l’aéroport de Rabat-Salé, en passant par l’Avenue Hassan II, la Place 16 Novembre, la Place Chellah, l’avenue Mohammed V, la Place Al Barid, la place Mohammed V, l’avenue Moulay El Hassan et Bab Essoufara, l’engouement des supporters, munis de drapeaux et de banderoles de soutien à l’équipe nationale a été manifeste dans un élan de communion parfaite.

Au fil que le cortège avançait, l’émotion et l’euphorie sont devenues de plus en plus grandes. En vélos, motocycles, voitures, ou à pied, tous les moyens ont été bons pour pouvoir suivre le cortège et saluer les Lions de l’Atlas.

Cet élan populaire intense et spontané a ému les joueurs et le staff technique de l’équipe nationale qui n’ont eu de cesse de saluer la foule présente pour les acclamer.

A.O.