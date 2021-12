Le département de Laftit se mobilise pour le don du sang

Le ministère de l’Intérieur a organisé, ce lundi, au profit de ses fonctionnaires une campagne de don du sang, à l’occasion de la Journée nationale des donneurs de sang qui coïncide avec le 5 décembre.

Cette initiative à caractère humanitaire s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat entre les ministères de l’Intérieur et de la Santé visant à mobiliser les potentialités nécessaires pour organiser des campagnes conjointes de don du sang.

La campagne ambitionne de renflouer les stocks disponibles en cette denrée vitale et de contribuer à réduire le déficit enregistré en la matière au niveau des unités hospitalières et des centres de santé.

Dans une déclaration à la presse, la directrice du Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie, Khadija Lahjouji, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une série de campagnes nationales de don du sang organisée conjointement entre le ministère et le Centre.

Cette initiative intervient en réponse au déficit flagrant enregistré au niveau de certains établissements hospitaliers en cette denrée vitale, particulièrement dans le sillage des répercussions de la pandémie de Covid-19, a-t-elle expliqué, assurant que le ministère de l’Intérieur a été pionnier en matière d’organisation de ce genre de campagnes dédiées à renforcer le stock national du sang et à sauver des vies humaines.

Elle a averti que les stocks sanguins actuellement disponibles au niveau national ne dépassent pas les 3000 poches de sang, soit l’équivalent d’une consommation d’à peine quatre jours, rappelant que l’Organisation mondiale de la santé recommande un stock minimum de sécurité de 7 jours.

Le Dr Lahjouji a fait observer qu’un approvisionnement adéquat en sang requiert la mobilisation de près d’un millier de donneurs chaque jour, appelant dans ce sens les citoyens à s’adresser au centre de transfusion sanguine le plus proche pour faire don de cette denrée vitale.

Le ministère de l’Intérieur avait signé, en 2015, un convention de partenariat avec le ministère de la Santé et le Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie couvrant plusieurs domaines de coopération, dont l’organisation de campagnes régulières de don du sang et de rencontres et conférences conjointes visant à consacrer la culture du don du sang.

MH