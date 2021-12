Le département de Benmoussa dément une nouvelle fake news

Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, dimanche 5 décembre, la réalité des rumeurs concernant le report de la date du mouvement de mutation des enseignants.

Via sa page officielle Facebook, le Département de Chakib Benmoussa a fait état de plusieurs pages sur les réseaux ayant publié un faux communiqué, attribué fallacieusement au ministère de tutelle, et en rapport avec le mouvement de mutation.

Dans sa publication, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a formellement démenti être l’auteur d’un communiqué pareil, affirmant que tout document émanant du ministère est publié sur ses pages officielles et via son portail.

A noter que le faux communiqué prétend que les résultats du mouvement de mutation ne seront connus qu’à la fin de l’année scolaire en cours et que cette décision a été prise en étroite collaboration et d’un commun accord avec toutes les parties prenantes du ministère.

Il prétend également que cette mesure exceptionnelle est le résultat d’une étude qui aurait conclu que communiquer les résultats du mouvement de mutation, dans cette période, aurait pour corollaire de perturber le rendement scolaire des apprenants.

Larbi Alaoui