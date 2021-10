Le département d’Aït Taleb réagit face au ralentissement de la vaccination au Maroc

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a exhorté, ce samedi, les catégories non-vaccinées à se rendre au centre de vaccination le plus proche et les personnes âgées à renforcer leur immunité avec une troisième dose du vaccin anti-covid.

« En vue d’accélérer le déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la covid-19 et d’atteindre l’immunité collective et après avoir constaté le retard accusé par certains citoyens et citoyennes pour se faire administrer leurs deux doses, le ministère de la Santé et de la Protection sociale exhorte toutes les catégories cibles, 12 ans et plus, à adhérer à cette opération et à se rendre au centre de vaccination le plus proche pour prendre leurs première ou deuxième doses sans conditions préalables liées à l’adresse de résidence », indique le ministère dans un communiqué.

Le ministère a également invité tous les citoyens et citoyennes ayant reçu la deuxième dose depuis au moins 6 mois, particulièrement les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, à en prendre une troisième pour renforcer leur immunité contre la covid-19 et éviter toute éventuelle complication en cas de contamination.

Il a, en outre, appelé à poursuivre l’adhésion à la campagne nationale de vaccination contre la covid-19, et ce par le strict respect des directives des autorités sanitaires publiques et des mesures préventives, avant, pendant et après la vaccination, afin d’endiguer la propagation de la pandémie, conclut le communiqué.

