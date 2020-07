Le Covid-19 peut-il être transmis dans les hammams? Un virologue répond

Maintenant que plusieurs bains maures, nos hammams traditionnels, ont été rouverts aux clients, d’aucuns se demandent s’il n’y a pas risque d’y contracter le Covid-19.

La réponse du Pr Mustapha Naji, virologue et directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, est on ne peut plus claire. Dans une déclaration à Le Site Info, le Pr Naji affirme que les hammams sont des espaces clos et, de ce fait, la contamination du Covid-19 n’est nullement à écarter. Surtout si l’on ne fait preuve de beaucoup de prudence et de vigilance!

Et notre interlocuteur a beaucoup insisté sur les mesures préventives et sanitaires que doivent impérativement observer et respecter les citoyens ayant le désir de se rendre dans des hammams.

Parmi ces précautions, Pr Mustapha Naji a surtout souligné le respect de la distanciation physique. Mesure sur laquelle les autorités ont tellement insisté depuis l’autorisation de la réouverture des bains traditionnels. Et ce, après la décision de l’assouplissement des mesures de l’état d’urgence dans plusieurs villes et provinces du Royaume.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)