Le couvre-feu sera-t-il maintenu au Maroc ?

Le couvre-feu nocturne, décrété depuis décembre dernier dans le cadre des mesures préventives pour endiguer le risque de propagation du covid-19, est toujours en vigueur. A partir de 20h, les autorités installent les barrages de contrôles, comme constaté par la caméra de Le Site info, afin de limiter les déplacements des citoyens, leurs exigeant une autorisation de déplacement exceptionnel.

D’ailleurs, une source sûre de Le Site info a confié que le couvre-feu ne sera pas levé tant que le gouvernement n’a toujours pas fait d’annonce officielle au sujet de l’assouplissement des mesures préventives.

«Toutes les informations qui circulent actuellement concernant l’allègement des mesures ne sont pas véridiques. Seul le gouvernement est habilité à trancher à ce sujet. Les Marocains devront donc attendre l’annonce officielle de l’Exécutif», précise-t-on.

Pour rappel, Pr Said Moutawakik avait annoncé que le Comité technique et scientifique a soumis aux autorités compétentes plusieurs propositions visant à l’allègement des mesures restrictives, décrétées par l’Exécutif afin d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus et des nouveaux variants. Le membre du Comité technique et scientifique a également confirmé que la situation épidémiologique au Maroc est stable et est en nette amélioration depuis les dernières semaines.

K.I.