Le couvre-feu nocturne bientôt levé au Maroc ?

Depuis quelques heures, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles le gouvernement s’apprête à lever le couvre-feu nocturne.

Une source sûre de Le Site info a tenu à balayer ces rumeurs d’un revers de main, indiquant que ces allégations sont totalement fausses.

«La situation sanitaire actuelle ne permet pas la levée du couvre-feu. Le Maroc continue d’enregistrer un nombre important d’infections et de décès liés au covid. En plus, la rentrée scolaire et les élections communales et législatives sont prévues dans quelques jours. Un allègement des restrictions pourrait causer une rechute épidémiologique», explique notre source.

Et d’ajouter que les dernières mesures décidées par les autorités début août, dont l’avancement de l’heure du couvre-feu et l’interdiction des mariages et des funérailles, ont sauvé le Maroc d’une véritable hécatombe, d’autant plus que le pic de la vague actuelle n’était pas encore atteint.

Pour rappel, un total de 2.676 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et de 7.360 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué lundi le ministère de la Santé.

Le nombre de primo-vaccinés est de 18.379.071 alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 14.629.875.Quant aux décès, leur nombre total est passé à 12.540 (létalité 1,5%), avec 103 nouveaux cas enregistrés.

N.M.