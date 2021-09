Le couple Chabat vote à Fès (VIDEO)

Hamid Chabat et son épouse se sont rendus à l’école Ibn Taymiya, à Fès, pour voter, à l’occasion des élections législatives, régionales et communales. Désormais candidat sous les couleurs du front des forces démocratiques (FDD), l’ancien secrétaire général de l’Istiqlal a confié, après avoir voté, que son parti compte des personnes compétentes. Et d’ajouter que les habitants de Fès sont conscients que les candidats de la FFD seront à la hauteur de leurs espérances.

Rappelons que les électeurs marocains se rendent ce mercredi aux bureaux de vote pour élire les membres de la Chambre des représentants, les membres des conseils communaux et d’arrondissements, ainsi que ceux des conseils des régions.

H.M.