Le corps sans vie d’un commerçant retrouvé à Dakhla

Le corps sans vie d’un homme, porté disparu depuis plusieurs jours, a été retrouvé sur la plage, à Dakhla. Selon les données de Le Site info, l’individu était commerçant, marié et père d’une fillette. Il était originaire de Zagora et avait un commerce au quartier Zagora, dans la ville de Dakhla.

On apprend également que sa famille avait alerté les autorités sur sa disparition avant que son corps ne soit retrouvé.

La dépouille a été transférée à la morgue pour autopsie et une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire et élucider les causes du décès.

S.L.