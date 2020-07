Le coronavirus se transmet-il par l’eau de mer? Le ministère de la Santé répond

Le ministère de la Santé a révélé que le nombre de nouveaux cas de coronavirus a considérablement augmenté, depuis l’entame de la troisième étape du déconfinement progressif.

Le ministère a révélé des données inquiétantes lors de la communication hebdomadaire de vendredi. Au cours des six dernières semaines, on a enregistré un nombre de cas égal à ceux enregistrés dans les trois mois et demi avant l’allègement du confinement.

Le porte-parole du ministère a souligné que le virus émergent ne se transmet pas par l’eau de mer. Par contre, le danger de propagation à cause des rassemblements sur les plages reste entier.

Le ministère a renouvelé son appel aux citoyens, à la nécessité de respecter les mesures préventives. Et ce en portant un masque de protection, et en évitant les rassemblements. De même, il est nécessaire d’utiliser les désinfectants alcoolisés et respecter la distance physique. Le ministère appelle également les citoyens à éviter de voyager sauf en cas de nécessité absolue lors de l’Aïd Al-Adha

Mohamed Fizazi