Le coronavirus dans le monde (en chiffres)

Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, jusqu’à dimanche à 11h00 GMT, au moins 203.596 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 2.931.923 cas confirmés, dont 838.895 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 4.047 cas de contamination au Covid-19, dont 557 personnes guéries et 160 décès, alors que 22.425 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 960.896 ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 54.265 décès et 118.162 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 223.759 cas, 22.902 morts et 95.708 guérisons, l’Italie avec 195.351 cas, 26.384 décès et 63.120 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 161.488 cas, dont 22.614 morts et 44.594 guérisons.

De son côté, l’Allemagne, qui figure parmi le top 5 des pays les plus touchés du nouveau coronavirus, a recensé 156.513 cas d’infection au Covid-19, dont 5.877 morts et 109.800 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus comme la Grande-Bretagne (148.377 cas et 20.319 morts), la Belgique avec 809 cas supplémentaires en 24 heures portant le bilan à 46.134 cas et 7.094 morts, les Pays-Bas (37.190 cas) ou encore la Suisse (28.894 cas).

Par ailleurs, la Russie a enregistré 6.361 nouveaux cas dans les dernières 24 heures portant le bilan à 80.949 infections, 747 morts et 6.767 guérisons.

La Chine berceau de la pandémie compte 82.827 cas dont 4.632 décès et 77.394 guérisons. Le Japon recense 13.231 cas, 10.728 autres en Corée du Sud et 6.711 cas de contamination en Australie, alors que le Mexique a recensé 970 cas en une seule journée portant le bilan à 13.842 cas d’infection. Le Brésil a recensé 59.324 infections dont 4.057 morts et 29.160 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 16.299 cas enregistrés, dont 136 décès et 2.215 guérisons, tout comme l’Égypte où 4.319 cas ont été confirmés, dont 307 décès et 1.114 guérisons.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.261.865 cas, 120.401 décès et 408.697 guérisons, suivie de l’Amérique 1.167.923 cas, 64.723 morts et 192.249 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 463.245 cas, 16.989 décès et 221.301 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 31.318 cas, 1.381 décès et 9.595 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.282 cas, dont 101 morts et 6.749 guérisons.

