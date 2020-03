Le coronavirus contraint l’humoriste Yassar à lâcher du lest (VIDEO)

L’humoriste marocain, Yassar, a annoncé l’annulation de son spectacle “Wald Nass” (Fils de bonne famille). Le “one man show” était initialement prévu pour samedi dernier, à Mohammédia.

Via sa page officielle sur le réseau social Instagram, Yassar a publié un post et une vidéo afin de faire part à ses fans de cette annulation, à cause du covid-19. L’humoriste en a profité pour présenter ses excuses et ses regrets aux spectateurs et à ses followers qui attendaient d’aller voir et applaudir son “one man show”.

Excuses et regrets en particulier à l’adresse des habitants de la Ville des fleurs, Mohammédia. Le lauréat de l’émission “Comedia”, de la chaîne de rue Brihi de Rabat, déplore le fait de ne pouvoir leur présenter son”Wald Nass”, même “à une date post-Ramadan!”, a-t-il précisé.

Contacté par les autorités locales de Mohammédia à propos de cette annulation, Yassar a également écrit qu’il avait été fort surpris par la décision du ministère de la Culture d’interdire tout rassemblement à cause du coronavirus.

Larbi Alaoui