Le Consulat du Maroc à Rotterdam a-t-il vraiment fermé ses portes?

L’intox a la dent dure depuis toujours! Et les fake news sont de plus en plus de mise, en ces temps de pandémie.

C’est pour cela que le Consulat général du Royaume à Rotterdam (Pays-Bas) a tenu à formellement démentir des rumeurs colportées sur les réseaux sociaux.

Lesquelles rumeurs ont prétendu que le Consulat a été fermé à cause du nouveau coronavirus. Cependant, une source consulaire marocaine a bien précisé à Le Site Info qu’un employé a été infecté par le Covid-19 et a contaminé son entourage familial. De ce fait, il reçoit à domicile les soins appropriés à son état de santé.

Par ailleurs, les autorités sanitaires néerlandaises ont conseillé que toutes les personnes, faisant partie de l’entourage du malade, subissent des analyses laborantines. Elles doivent également être soumises à la quarantaine, même au cas où les tests de dépistage se révélaient négatifs, a souligné la même source.

Cependant, il n’est nullement question de la « fermeture » du Consulat général du Royaume à Rotterdam. Ses portes sont toujours ouvertes et les prestations dont il a la charge sont toujours de vigueur, à l’instar des autres consulats marocains.

Cette continuation des activités consulaires est d’autant plus des plus normales que le respect des mesures de stérilisation et de sécurité sanitaire des locaux du Consulat sont scrupuleusement respectées, au sein des locaux du Consulat, a tenu à affirmer notre source.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)