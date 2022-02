Le consulat de France à Agadir va-t-il fermer ? (PHOTO)

Depuis quelques jours, des rumeurs circulent selon lesquelles le consulat de France à Agadir va fermer définitivement.

L’équipe de la représentation diplomatique a finalement brisé le silence pour balayer ces rumeurs d’un revers de main et a posté un message sur sa page Facebook.

«Le Consulat général de France est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (15h30 le vendredi). Toutes nos équipes sont mobilisées pour vous offrir un accueil de qualité et une réponse rapide à vos demandes», peut-on lire.

Et d’ajouter : «En raison du contexte sanitaire, les rendez-vous avec les services des Français sont toujours à prendre en ligne : https://ma.consulfrance.org/-Agadir-Nous vous rappelons que même si les dossiers visas ne sont plus instruits à Agadir mais à Casablanca, la démarche pour le demandeur de visas demeure inchangée. Les demandeurs de visas effectuent leur demande sur https://france-visas.gouv.fr et prennent RDV chez TLS Contact Agadir pour le dépôt du dossier et le paiement des droits ».

N.M.