Le consul marocain de Valence revient sur l’attaque des nervis du polisario (PHOTO)

Le consul général du Maroc à Valence (Espagne) a déclaré n’avoir pas pu se retenir d’intervenir face aux actes criminels perpétrés par une bande de lâches séparatistes, qui a arraché le drapeau du Royaume.

« Ce que j’ai entrepris, tout Marocain l’aurait fait à ma place », a révélé Abdellah Idrissi, dans un entretien accordé à Le Site info. Le consul général, après avoir été averti par la police de ce qui se tramait, a pris une échelle pour enlever le « torchon » de la fantomatique RASD et remettre le drapeau rouge et vert du Maroc à sa place.

L’attitude de Abdallah Idriss a suscité la colère des ennemis de notre intégrité territoriale dont l’acte sacrilège, selon le MAE espagnol même, est contraire « aux principes et valeurs de l’Accord de Genève visant a respecter et à protéger tous les représentations consulaires et diplomatiques ». Mais le consul général du Royaume à Valence n’en a cure des menaces des séparatistes et il se dit prêt, à l’instar de l’ensemble de l’équipe consulaire, de réitérer son geste.

Abdallah Idrissi a également expliqué la colère enragée des séparatistes par le succès du déploiement des FAR à Guergarate.Laquelle intervention a permis le retour de la libre circulation des personnes et des biens et est restée en travers de la gorge des mercenaires séparatistes et de leur mentor algérien.

Larbi Alaoui (avec Ouadie Tawil)