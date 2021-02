Le Conseil de la ville de Casablanca prend une belle initiative

Belle initiative que celle du Conseil communal de Casablanca! Une initiative citoyenne et pleine de gratitude qui doit faire des émules dans d’autres villes du Royaume. Celle d’honorer la mémoire de trois grandes personnalités marocaines: Mahdi El Manjra, Touria Jabrane et Mohamed El Ouafa en donnant leurs noms à des avenues casablancaises ou à des espaces verts.

Ainsi, le Conseil de l’arrondissement Mâarif a décidé que le jardin public du quartier El Batha porte désormais le nom de la regrettée grande actrice et ex-ministre de la Culture, Touria Jabrane Kryatif (16 octobre 1952/24 août 2020). Une avenue porte désormais le nom de feu Mohamed El Ouafa, en hommage à l’ancien ministre et ténor du parti de la Balance, né en 1948 et décédé le 27 décembre 2020.

La rue des Papillons (Faracha), elle, porte le nom de Feu Mahdi El Manjra, professeur et écrivain en sciences humaines et sociales, natif de Rabat, le 13 mars 1933, et décédé dans la même ville, le 13 juin 2014.

A noter que cette belle initiative du Conseil communal de la capitale économique ne concerne pas uniquement les trois personnalités précitées, mais aussi d’autres qui nous ont quittés et qui méritent amplement cet hommage posthume.

A.Z.