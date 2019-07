Le congé de paternité bientôt prolongé au Maroc ?

Bonne nouvelle pour les futurs pères. Le congé de paternité devrait bientôt être porté à un mois au lieu de trois jours actuellement (article 269 du code du travail).

Le gouvernement s’apprête à examiner une proposition de loi au sujet de la durée du congé pour les nouveaux papas. Selon Hespress, ce projet a été élaboré par le ministère de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique et sera examiné prochainement lors du Conseil de gouvernement.

Ladite proposition vise à accorder aux nouveaux pères le temps nécessaire pour profiter de la naissance, aider et être aux côtés de leurs épouses et finaliser les procédures administratives qui suivent la naissance.

En octobre 2018, le RNI avait proposé un projet de loi, complétant les articles 269 et 270 du Code du travail, pour prolonger le congé de paternité. Le parti avait en effet proposé de porter à un mois le congé des pères afin d’avoir l’occasion de profiter du nouveau-né. D’après ce projet de loi, chaque employé aura droit lors de chaque naissance à un congé d’un mois dont 15 jours obligatoires et 15 jours facultatifs non payés.

Le parti avait indiqué que cette initiative vise à appuyer l’égalité entre l’homme et la femme, rappelant ce que les mères subissent durant la grossesse et après l’accouchement en l’absence du père.

N.M.