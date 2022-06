Le concert de Saad Lamjarred annulé en Irak: ce qui s’est réellement passé

Saad Lamjarred devait tenir un concert jeudi à Baghdad. Mais à la grande surprise des fans du chanteur, l’événement a été annulé à la dernière minute suite à certaines protestations.

Plusieurs citoyens s’opposant farouchement à ce que Lamjarred se produise à Baghdad ont tenté d’envahir «Sindiband Land», le parc à thème où devait avoir lieu le concert, ce qui a poussé forces de l’ordre à intervenir afin de les disperser. Les manifestants ont également accompli la prière d’Al-Maghrib sur les lieux tandis que certains prédicateurs chiites ont prononcé des prêches afin d’interdire ce genre d’événements artistiques en Irak.

Ils ont également scandé plusieurs slogans pour appeler au boycott du concert de Saad Lamjarred.

A noter que les appels au boycott avaient été exprimés lorsque «Sindibad Land» avait annoncé le concert et lancé les réservations. Plusieurs internautes baghdadis avaient considéré que l’entrée dans leur pays de Saad Lamjarred et son concert constituent une façon de redorer son blason car il est toujours accusé dans des affaires de viols, de violence et de harcèlements, sachant qu’il n’a pas encore été innocenté, jusqu’à présent, des chefs d’accusation portés à son encontre.

Et, à l’annonce dudit concert, le hashtag « Saad Lamjarred marfoud » (Saad Lamjarred, persona non grata) avait été créé et a été largement partagé sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook.

H.M.