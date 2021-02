Le compte « Hamza mon bb » signe son grand retour

Après la condamnation de toutes les personnes impliquées dans l’affaire « Hamza mon bb« , le compte éponyme a repris son activité sur les réseaux sociaux, mardi soir, à la grande surprise des internautes.

Le compte aux 460.000 followers a marqué son retour en s’attaquant à la chanteuse Saida Charaf, qu’il a accusée notamment de « séparatisme ». La publication a obtenu près de 23.000 likes en quelques heures. Le compte a ensuite publié plusieurs stories montrant des messages de followers, contents que le compte soit de retour.

Pour rappel, « Hamza mon bb » est un compte qui a vu le jour en 2016 sur les réseaux sociaux. Il partageait régulièrement des photos, des vidéos et des secrets appartenant à des stars nationales et internationales. Parmi les personnes impliquées et condamnées pour diffamation, atteinte à la vie privée d’autrui, chantage, utilisation et publication de données intimes et personnelle se trouvent les sœurs Dounia et Ibtissam Batma.

M.F.