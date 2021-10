Le compositeur marocain Mohamed Belkhayat n’est plus

Le compositeur Mohamed Belkhayat est décédé mardi à Rabat, à l’âge de 70 ans, des suites d’une maladie, apprend-on auprès de sa famille.

Né en 1951 à Rabat, feu Belkhayat a enseigné pendant plus de 40 ans au Conservatoire national de musique et d’art chorégraphique de la capitale, de même qu’il a été compositeur auprès de la radio nationale et de l’orchestre symphonique royal.

Le défunt a contribué à la modernisation de la chanson marocaine contemporaine en s’inspirant du patrimoine marocain riche de sa diversité folklorique. Il a collaboré avec des grands noms de la chanson marocaine dont Imad Abdelkbir, Fatima Makdadi, Naïma Samih, El Bachir Abdou et Amal Abdelkader.

La chanson « El Ghorba », interprétée par Mohamed El Ghaoui, demeure l’une des œuvres au grand succès composées par feu Belkhayat.

S.L. (avec MAP)