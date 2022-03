Le comédien Noureddine Bikr dévoile une belle surprise à ses fans

L’excellent comédien marocain, Noureddine Bikr, a révélé à Ralia les détails de la sitcom de la chaîne nationale 2M à laquelle il participe pendant le prochain mois sacré de Ramadan.

Il s’agit de la sitcom intitulé « Zenkat Assaada » (La rue du Bonheur) dont la réalisatrice est Safaa Baraka et où Noureddine Bikr sera l’invité d’honneur dans deux épisodes. L’artiste a exprimé, à cette occasion, son bonheur de ce retour au petit écran et son partage avec les téléspectateurs, en particulier, et avec les Marocains, en général, de véritables moments de joie.

Concernant son état de santé, l’auteur de l’expression célèbre « Rak fal khosrane a Hammadi » ( Tu es sur la mauvaise pente, Hammadi!), le comédien a souligné qu’il va beaucoup mieux et qu’il est en pleine convalescence.

Pour rappel, Noureddine Bikr est natif de Casablanca en 1952 et a fait ses débuts de comédien dans les années 90 au sein de la troupe » Masrah al hay ». Et la pièce « Charrah mallah » fait partie de ses meilleures prestations théâtrales. De même qu’il a participé à de nombreux feuilletons et sitcom, dont « Serb al hamam » avec l’acteur et réalisateur Rachid El Ouali, en 1998.

L.A.