Le comédien Abderraouf de nouveau hospitalisé à Rabat

L’état de santé du comédien Abderrahim Tounsi, connu sous le pseudonyme de “Abderraouf”, a nécessité son hospitalisation à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat, mardi 7 mai

Dans une déclaration à Le Site info, Hassane Tounsi a confirmé que l’état de santé de son père s’était subitement détérioré le premier jour de Ramadan. Il a aussi précisé que le roi Mohammed VI a décidé de prendre en charge les frais d’hospitalisation du comédien à l’établissement hospitalier précité dont les compétences des équipes médicales sont avérées.

A rappeler que l’année dernière, Abderraouf avait été hospitalisé plusieurs semaines dans une clinique privée casablancaise, pour une grave détresse respiratoire aiguë. Par la suite, et sur ordre du souverain, il avait été transféré, à l’hôpital militaire Mohammed V.

Et le comédien et humoriste n’avait pas manqué, en son temps et dans une déclaration à Le Site info, d’adresser sa reconnaissance indéfectible et ses vifs remerciements au souverain pour son soutien permanent aux artistes.

L.A.