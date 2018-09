Le combat du Rotaract Club Hippocrate pour l’éducation dans le milieu rural

Le Rotaract Club Hippocrate, association affiliée à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, a organisé le samedi 15 septembre une caravane humanitaire au profit des enfants du village d’Ait Ouallal, commune d’El Hajeb.

Cela consiste en une distribution de 100 vélos aux nouveaux collégiens de l’établissement Omar Ibnou Al Khattab, ainsi que 150 sacoches de toilette aux internes de ce collège, et d’un volet médical où près de 300 consultations spécialisées ont été effectuées.

Le volet médical, devenu une habitude chez ces jeunes étudiants en médecine dévoués pour la bonne cause, a fait bénéficier aux enfants de la région des consultations spécialisées en pédiatrie, dermatologie, ophtalmologie et en oto-rhinolaryngologie (ORL), en plus de dons de médicaments et de montures. Le volet humanitaire de cette opération a pour objectif de promouvoir l’éducation, la scolarisation des plus jeunes, et combattre le fléau qui ronge l’éducation dans le milieu rural qui est l’abandon scolaire, par la distribution de 100 vélos avec casques et pompes, aux nouveaux collégiens de cet établissement. Mais aussi la promotion de l’hygiène scolaire au profit des internes de ce collège.

La motivation et l’intégrité de ces jeunes se sont déjà manifestées auparavant dans le cadre du programme “Éducation Pour Tous” entrepris par ce même club, et initié par la rénovation de l’école maternelle Siham 2 dans la province de Ain Harrouda en novembre 2015, ainsi que la rénovation de l’école Khmiss Gdana dans la région de Settat en juin 2017, mais aussi une précédente action de distribution de 60 vélos à Imintlit dans la région d’Essaouira le 1er juillet 2017. Une véritable réussite étant donné le recul des statistiques d’abandon scolaire de la rentrée 2017 (de 45% a 25%).

S.L.