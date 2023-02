Le Club Des Dirigeants souffle sa 5e bougie

Le Club Des Dirigeants (CDD), destiné aux dirigeants d’entreprises et créé pour leur permettre de se rencontrer, d’échanger des idées et de développer leur réseau professionnel via le networking, est fier de célébrer ses 5 ans d’existence.

Pour souligner cette occasion, les membres actuels ainsi que de nombreux invités spéciaux ont été conviés pour fêter cet anniversaire lors d’un événement organisé par le Club à Casablanca pour célébrer ses réalisations et ses succès au cours des 5 dernières années, dont 6 CDD, 17 commissions avec une communauté engagée, 10 cercles d’affaires, 125 webinaires, 66 soirées de Networking, et +80 partenariats avec des acteurs publics et privés.

« Nous sommes très fiers de fêter les 5 ans du Club des Dirigeants », a déclaré Driss DRIF, président du CDD. Et de rajouter : « le club a été un grand succès au fil des ans, en offrant aux dirigeants un espace pour renforcer leur réseau professionnel et développer de nouvelles idées. Nous sommes ravis de célébrer cet anniversaire avec les membres, nos partenaires et nos invités ».

Avec plus de 5000 membres, une représentation dans les 12 régions du Royaume et 32 pays dans 4 continents, le CDD ne cesse de concrétiser sa mission principale de servir sa large communauté, l’écosystème entrepreneurial et l’économie nationale en créant les opportunités, en connectant les leaders et en construisant un environnement qui contribue au développement durable. Pour rappel, le CDD développe continûment sa structure organisationnelle, son système de gouvernance et sa plateforme interactive. Par ailleurs, il s’agit des principaux axes d’action pour le nouveau positionnement.

Le CDD propose des formules tant développées et plusieurs postes dédiés aux instances décisionnelles et consultatives, les membres adhérents bénéficiant ainsi de la visibilité, de la légitimité et du networking, au sein d’un cercle qui privilégie un apport mutuel de valeurs, sur la base de nombreux principes.

Lors de l’événement, plusieurs discours ont été livrés par l’équipe du CDD, ainsi que le cabinet BCA Brands en charge du développement du Business Model, qui a présenté le nouveau positionnement de la marque CDD. Pour les participants, plusieurs activités interactives ont été au programme.