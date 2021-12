Le CHU de Rabat accueille une salle dédiée à la musique

Le Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina de Rabat (CHUIS) se prépare à accueillir une salle dédiée à l’éveil et à la pratique musicale dans le cadre d’un projet nommé « la Musique s’installe à l’hôpital ».

Porté par la Fondation Dr. Abderrahmane FENNICH avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce projet sera par la suite reproduit au sein des autres hôpitaux publics du Royaume, indique un communiqué des initiateurs ce vendredi.

Et d’ajouter qu’à cette occasion, la Fondation « a produit une chanson à caractère humanitaire +Naghma wa Basma+ », qui connaitra la participation des « monuments de la chanson marocaine », Latifa Raafat et El Bachir Abdou, à côté de « nouvelles voix prometteuses », Sarra Ouahi et Radia Alami.

Le parolier de cette chanson est Kaïsse Ben Yahia, la composition est réalisée par Redouane Diri, alors que la distribution musicale est assurée par Rachid Mohamed Ali, précise-t-on.

Tout en mettant en avant le caractère particulier de l’art et la musique qui « aideront l’Hôpital à retrouver son qualificatif +hospitalier+, surtout en ces temps de pandémie », les initiateurs du projet affirment que lorsqu’une personne séjourne à l’hôpital « pour une période plus ou moins longue, elle est alors coupée de sa vie familiale et sociale ».

« La souffrance, la solitude, la détresse la guettent et la fragilisent. Le fait qu’il y ait cet accompagnement musical change d’emblée l’ambiance et insuffle de la joie et de l’optimisme chez ces patients au quotidien difficile », souligne le communiqué.

KJ