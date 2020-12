Le chef du gouvernement espagnol attendu à Rabat

Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 12ème réunion de haut niveau (RHN) maroco-espagnole prévue dans le Royaume. Selon une source responsable de Le Site info, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez est attendu le 17 décembre à Rabat pour prendre part à cet événement, soulignant qu’il sera accompagné par le ministre de l’Intérieur Fernando Marlaska et la ministre des Affaires étrangères Arancha Gonzalez.

Et d’ajouter que Pedro Sanchez s’entretiendra, à cette occasion, avec le chef de gouvernement Saadeddine El Otmani

Cette réunion de haut niveau intervient suite à la visite officielle effectuée par le roi Felipe VI d’Espagne au Maroc, en février 2019, qui a été couronnée par la signature, sous la présidence du roi Mohammed VI et du roi Felipe VI, de 11 accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines et d’un mémorandum d’entente établissant un partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne.

On s’attend à ce que la nouvelle édition de la réunion de haut niveau donne une forte impulsion aux accords de coopération signés et contribue à la conclusion d’autres accords, tout en favorisant la coopération dans le domaine économique, en vue notamment de transcender les retombées de la pandémie du Covid-19.

La réunion offrira également l’opportunité de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines notamment de l’industrie, du commerce, de la santé, de l’énergie et en matière de sécurité.

N.M.