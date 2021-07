Le chef de l’ONU a écrit au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), António Guterres, à l’occasion du 22ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, Guterres exprime sa très haute considération au Souverain et adresse toutes ses félicitations au peuple marocain.

A cette occasion, le Secrétaire général de l’ONU indique qu’il « compte sur le Royaume du Maroc pour aider à renforcer les Nations Unies et à construire un monde meilleur et plus pacifique pour toutes et pour tous ».

UK