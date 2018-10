Le “chasseur de voyantes” se livre à visage découvert (VIDEO)

“Je m’excuse auprès de tous les citoyens que j’aurai contrariés de par mes déclarations négatives dans la vidéo”, a-t-il avancé. Et de poursuivre: “nous devons protéger notre pays que nous aimons des sorcières et de la sorcellerie. Vous avez pu voir dans les vidéos ce qui est arrivé aux chats et aux tortues”.

