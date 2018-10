Le chasseur de sorcières: “Je n’ai pas tué Kennedy !”

Maître Mohamed Almo, avocat au barreau de Rabat nous avait confié dans un précédent article: “Ce qu’il a fait est dangereux et inadmissible parce que ces comportements encouragent la culture de la prévention du vice. Certaines personnes s’érigent en défenseurs de la vertu et tentent d’instaurer leur propre loi dans la société”.

J’ai le sentiment qu’on veut me piéger comme si “j’étais le meurtrier de Kennedy”. “Je n’ai reçu aucune convocation de la police à des fins d’être entendu, et je dis aux personnes qui font font un tollé de ma soi-disant arrestation, que je suis libre, convaincu en cela de n’avoir rien fait d’immoral. L’objectif initial de la publication de la vidéo était de sensibiliser les gens aux dangers de la sorcellerie et de dénoncer les femmes qui la pratiquent”, a-t-il ajouté.

A titre de rappel, Rédouane de son prénom, voilà un peu plus de trois semaines, s’était illustré en photographiant et filmant des femmes se dirigeant vers la maison d’une ‘’voyante’’ dans un quartier populaire de Salé (Douar Cheikh Mfadel).