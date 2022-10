Le chanteur « Sy Mehdi » répond à ses détracteurs (VIDEO)

Dans un entretien accordé à notre magazine digital « Ralia », le chanteur « populaire », Sy Mehdi, a révélé les raisons du succès de sa chanson, intitulée « Finito », qui a recueili plus d’1 million de vues sur Youtube, selon ses dires.

Le chanteur a également ajouté que « Finito » fait partie « des chansons simples qui ont su toucher le cœur des Marocains », assurant avoir reçu de nombreux messages admiratifs de ses fans et followers. Et ce, a-t-il précisé, malgré les critiques acerbes de certains et leurs commentaires sarcastiques.

« Concernant les critiques et l’ironie, je réponds poliment ou en demandant que Dieu pardonne à mes détracteurs. Et le sarcasme d’aucuns me donne plus de force de continuer à créer. Ce ne sont donc pas ces critiques qui me décideront à mettre fin à ma carrière artistique », a tenu à souligner Sy Mehdi.

De même que le chanteur a poursuivi qu’il n’est pas au courant du sarcasme à son égard de l’artiste marocain Amine Temri, dit « Amimux », tout en commentant que si celui-ci a agi « pour plaisanter, je ne vois aucun inconvénient ».

Vous trouverez davantage de détails sur cet entretien accordé à « Ralia » dans la vidéo ci-dessous! Mais, malgré l’assurance de Sy Mehdi sur le succès de sa chanson « Finito », il est, toutefois à rappeler que de nombreux artistes et observateurs on jugé que de telles œuvres sonnent le glas de la vraie chanson marocaine et signent la fin malheureuse et décevante du bel canto national!

