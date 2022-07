Le chanteur populaire Abdou Sekkat n’est plus (PHOTO)

Le chanteur populaire Abdou Sekkat a tiré sa révérence dans la matinée du 23 juillet. Le décès de l’artiste a suscité l’émoi de ses fans sur les réseaux sociaux.

L’annonce tragique a été confirmée par l’autre icône de la chanson populaire, Said Senhaji, via son compte Facebook. Il a ainsi partagé un message dans lequel il dit: « Nous avons perdu un être irremplaçable. Abdou Sekkat était une bonne personne de son vivant. Je l’ai connu depuis plus de 28 ans. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde ».

Le défunt était connu pour sa bonne humeur et surtout, son humilité.

S.L.