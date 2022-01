Le chanteur Nouamane Lahlou a perdu son frère, mort du Covid-19

Le deuil a plané, ce vendredi, chez l’atomiste marocain, Fouad Lahlou, frère de l’artiste Nouamane Lahlou! En effet, le savant marocain est décédé des suites de sa contamination à la covid-19.

Selon des sources concordantes, le défunt Fouad Lahlou a succombé à la maladie dans l’un des hôpitaux de la ville de Fès où il était soigné après avoir contracté la coronavirus.

Via sa page officielle Facebook, l’artiste Nouamane Lahlou a confirmé le décès de son frère et de nombreux messages ont exprimé leur tristesse et leur compassion en apprenant la nouvelle et ont présenté leurs condoléances à la famille Lahlou, à ses proches, alliés et amis.

A son tour, Le Site info présente ses condoléances attristées à notre artiste Nouamane Lahlou et à la famille du défunt. Que Dieu ait Fouad Lahlou en Sa sainte miséricorde! « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

L.A.