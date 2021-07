Le chanteur Mohamed Mrabet sort un nouveau tube ft. In-S (VIDEO)

Le chanteur marocain résidant aux Pays Bas, Mohamed Mrabet, a sorti, samedi dernier, son dernier clip intitulé « Jamais », en featuring avec la chanteuse franco-tunisienne In-S.

La chanson, diffusée sur la chaîne Youtube de l’artiste, est produite par la société française In-S, et distribuée par Avalon et 21Grams. Les paroles et la composition sont signées Mohamed Mrabet, Inès, Tarik Chairi et SRNO. Il s’agit d’une fusion entre les styles de pop arabe et français. Le clip a été tourné dans la ville de Marbella en Espagne.

Mrabet signe ainsi son retour après son dernier succès « Darou Bia », sorti en collaboration avec le rappeur marocain Ali Samed, et qui avait surfé sur la tendance au Maroc avec plus d’un million de vues sur Youtube. Le chanteur avait, par ailleurs, signé des collaborations avec plusieurs stars mondiales, dont le producteur RedOne.

M.F.