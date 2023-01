Le chanteur Mohamed El Ghaoui toujours dans le coma

Le chanteur Abdelali El Ghaoui et les membres de sa famille sont fortement inquiets sur l’état de santé de l’artiste Mohamed El Ghaoui.

Celui-ci est dans le coma depuis plus d’un mois, après son hémorragie cérébrale et son hospitalisation en soins intensifs à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat.

Dans une déclaration à nos confrères du site alyoum24, Abdelali El Ghaoui a révélé que l’état de santé de son frère aîné demeure toujours stable et sans amélioration notable, en salle de soins intensifs à l’établissement hospitalier précité.

Cette situation ne fait qu’empirer les craintes des membres de la famille de l’artiste, ainsi que celles de son fidèle public et de ses fans et followers, a déploré le chanteur Abdelali El Ghaoui. Ce dernier a également lancé un appel à tous, sollicitant leurs prières, dont Mohamed El Ghaoui a urgemment besoin pour son prompt rétablissement et son retour tant espéré à la vie normale.

De même que Abdelali ElGhaoui a tenu à formellement démentir les rumeurs fallacieuses colportées sur les réseaux sociaux concernant le décès de son cher frère aîné.

Rappelons que l’artiste Mohamed El Ghaoui est entré dans un état comateux, courant du mois de décembre dernier, après une subite hémorragie cérébrale.

A son tour, Le Site info souhaite un prompt rétablissement à Mohamed El Ghaoui, l’un des chantres de la chanson marocaine moderne et interprète, entre autres, de la célèbre chanson « El ghorba ».

Larbi Alaoui